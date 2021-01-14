AK Parti Batman Milletvekili Özdemir basın mensuplarıyla bir araya geldi
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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir basın mensuplarıyla bir araya geldi

14.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:58
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2020 yılında Batman'da yapılan yatırımları değerlendirdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2020 yılında Batman'da yapılan yatırımları değerlendirdi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Milletvekili Özdemir'in yanı sıra AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen de katıldı.

Özdemir, 2020 yılında Batman'da sağlıktan ulaşıma, tarımsal destekten eğitime önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

2020 yılının Batman için adeta bir yatırım yılı olduğunu ifade eden Özdemir, bu yıl da Batman'ın özellikle kanayan yarası olan İluh Deresiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceklerini vurguladı.

Hasankeyf'te sürdürülen çalışmalara da değinen Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla küçük sarayda da çalışmaların başlandığını bildirdi.

"Yeni Hasankeyf'te 130 dönüm üzerinde millet bahçesi yapıyoruz." diyen Özdemir, millet bahçesi ile Arkeoparkın birleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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