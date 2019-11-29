29.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:22

AK Parti Batman merkez ilçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.



Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve partililer katıldı. Teşkilat mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Türkiye'nin dış politikada destan yazdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada yakaladığı başarılara işaret eden Gür, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde onun neferleri olarak kendisinin uluslararası alanda nasıl başarılar yakaladığını takip ediyoruz. Önceleri bu coğrafyada itilip kakılan, hiç bir şekilde sözü dinlenmeyen bir Türkiye vardı. Şimdi dünyanın süper iki gücü diye nitelendirdiğimiz Amerika ve Rusya'yı dize getiren bir ülkeye ve lidere sahibiz" dedi.



Gerek muhalefetin gerekse de dış mihrakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığına işaret eden Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Muhalefetin hedefinde Cumhurbaşkanımız vardır. Memleketimiz üzerinde hesapları olan iç ve dış mihrakların hedefinde de davamızın lideri vardır. Davamızın liderini eğer zayıflatırlarsa kendileri bu ülke üzerindeki hesaplarını oynamada, istedikleri gibi oyun kurmada serbest kalacaklarını ve rahatlayacaklarını bilmektedirler. Biz de davamıza ve onun liderine bugüne kadar olduğu gibi bundan daha çok sadakatle, samimiyetle sahip çıkmamız lazım. Dünya 5'ten büyüktür diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duracağız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, Allah'ın izniyle bizi kimse bölemez, parçalayamaz. Sizlerden davaya olan inancınızı taze tutmanızı ve dava şuuru ile teşkilat ahlakı ve disiplini içinde yılmadan çalışmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanımızın getirdiği bayrağı daha ileriye taşımak zorundayız. Bu bizim için elzemdir."



Program, dilek, temenni, müzakereler ve slayt gösterimi ile sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA