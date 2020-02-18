AK Parti Batman istişare ve değerlendirme toplantısı

18.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27

AK Parti Batman İl Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür başkanlığında ilçe başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Partide yaklaşan kongre sürecine ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda son siyasi gelişmelerde ele alındı.



Burada bir konuşma yapan Başkan Gür, birlik, beraberlik ve kucaklayıcı davranmanın önemini anlattı. 31 Mart seçim sonuçlarını da göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Başkan Gür, "Partimiz ve ülkemiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. Kongrelerimizde bu kararlılığımızın somut tezahürlerini ortaya koyacağız. AK Parti'yi temsil etmek demek, millete hizmetkar olmak demektir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA