AK Parti Batman İl Teşkilatından gıda yardımı AK Parti Batman İl Teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

AK Parti Batman İl Teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

AK Parti Batman İl Teşkilatınca temin edilen ve içinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım kolileri AK Parti Batman İl Başkan Abdullah Akif Gür'ün de yer aldığı ekip tarafından ailelere ulaştırıldı.

Gür, salgın ve ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli ailelere yardımda bulunduklarını belirterek, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Aileler ise yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: AA