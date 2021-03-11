Ak Parti Batman İl Başkanlığından kandil simidi ikramı
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Ak Parti Batman İl Başkanlığından kandil simidi ikramı

11.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:35
Ak Parti Batman İl Başkanlığından kandil simidi ikramı

AK Parti Batman İl Başkanlığı gençlik ve kadın kolları tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığı gençlik ve kadın kolları tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

Gençlik ve kadın kolları Üyeleri, Diyarbakır Caddesi, 8 Mart Kadın Parkı, Gülistan Caddesi, Bankalar Caddesi, Göktaksi, Şerzan Kurt Parkı, Şafak Mahallesi ve Çarşamba pazarında kandil simidi ikramında bulundu. Kandil simidi dağıtımı sonrasında açıklamada bulunan teşkilat üyeleri "Sason'da yaşanan kaza nedeniyle yüreğimiz buruk bir şekilde de olsa kandil simitlerimizi dağıttık. Kazada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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