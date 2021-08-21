AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Parti binasında vatandaşlarla bir araya gelen Gür, birlikte daha gidecek çok yollarının olduğunu söyledi.

Gür, "Şu zorlu süreçlerde halkımızın her daim yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Her gün olduğu gibi bugünde sosyal mesafeli gönül buluşmalarımızı gerçekleştirdik." dedi.

Vatandaşlar da kendilerini kabul ederek sorunlarını çözmeye çalışan Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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