AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla görüştü

23.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

Parti binasında her hafta vatandaşlarla bir araya gelen Gür, vatandaşlarla görüşüyor.

Gür, iletilen sorunların çözülmesi için ilgili yerlere bilgi veriyor.

AK Parti olarak seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olmadıklarını belirten Gür, halka güvenen bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

Gür, "Vatandaşlarla buluşmaya, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ailesi olarak tek derdimiz vatandaşlarımızdan aldığımız güçle büyüyen, güçlenen ve kalkınan Türkiye'dir. Bu kapsamda gerek partimizde gerekse parti dışında vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, çözüm üretiyoruz."

Kaynak: AA