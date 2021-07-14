AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Türk Kızılay Batman Şubesine kurban bağışı yaptı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Türk Kızılay Batman Şubesine kurban bağışı yaptı.

Türk Kızılay Batman Şubesi Başkan Vekili Mehmet Şafi Özperk, Gür'ü makamında ziyaret etti.

Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yıl da devam ettiğini belirten Özperk, kampanyaya bağış yaparak destek olan Gür'e teşekkür etti.

Gür, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları Türk Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kurban Bayramı'nın önemini belirten Gür, "Rabb'im bizlere bu yıl da Kurban Bayramına ulaşmayı nasip etti. Bağışta bulundum. Dini hassasiyetimize uygun şekilde gönül coğrafyamızdaki insanlara inşallah ulaştıracaklar. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, devletimizin güvenli kurumlarından olan Kızılay'a gönül rahatlığıyla kurban bağışlayabilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık