AK Parti Batman İl Başkanı Gür, mazbatasını aldı

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen Akif Gür, mazbatasını aldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen Akif Gür, mazbatasını aldı.

7. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyerek, yeniden il başkanı seçilen Gür, yönetim kurulu üyeleriyle Batman Adliyesine gitti.

Seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim alan Gür, yeniden il başkanı seçilmenin onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

"Allah bana, yönetimime, AK teşkilatlarımıza hayırlı nice hizmetler yapmayı nasip etsin." diyen Gür, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Gür, Batman için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Kongremize katılarak bize güç veren başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal'a, milletvekilimize, belde, ilçe, il ve genel merkez yöneticilerimize, tüm AK Parti camiamıza, fedakar çalışmalarıyla bizlere destek veren çalışma arkadaşlarımıza, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık