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AK Parti Batman İl Başkanı Gür mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşüyor

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
AK Parti Batman İl Başkanı Gür mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşüyor

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler, Aydınlıkevler ve Çamlıtepe mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler, Aydınlıkevler ve Çamlıtepe mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm için fikir alışverişi yapmak için belirli bir program çerçevesinde mahalleleri ziyaret eden Gür, bugün de Seyitler, Aydınlıkevler ve Çamlıtepe mahallelerini gezdi.

Görüştüğü vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gür, sorunların çözümü için ilgili birim müdürleri ile iletişime geçti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği ziyaretlere AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Esat Nuhoğlu da katıldı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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