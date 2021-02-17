AK Parti Batman İl Başkanı Gür, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gür, AK Parti Başkan yardımcıları ve merkez İlçe Başkanı Ali Ural ile Seyitler Mahallesini ziyaret etti.

Muhtar Süleyman Rüzgar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Gür, sorun ve talepleri dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gür, mahallede yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını söyledi.

Gür, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Muhtar Rüzgar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallenin sorunlarının çözümü için gayret gösteren Başkan Gür ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık