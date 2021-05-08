AK Parti Batman İl Başkanı Gür, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Gür, yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik ses bombalı ve plastik mermili saldırısına tepki gösterdi.

"Çevresi mübarek kılınan, ilk kıblemiz, Miraç mucizesinin gerçekleştiği, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte üç müstesna mabetten biri olan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yapılan alçakça saldırıyı lanetliyoruz." diyen Gür, şöyle devam etti:

"Tarih, müstekbirler ile mustazafların mücadelesiyle geçti. Dünya var oldukça bu mücadele devam edecek. İnsanlığın kalbine saplanan bir hançer olan ve yeryüzünde fitne ve fesadın kaynağı terör örgütü siyonist İsrail, döktüğü kanın her damlasının hesabını verecektir. İsrail zulmüne karşı sağır edici sessizlikleri ayrıca kınıyor ve bu malum köhnemiş güruhu, milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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