AK Parti Batman İl Başkanı Gür, hasta ziyaretinde bulundu

26.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:20

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, hasta ziyaretinde bulundu.



Gür, özel bir hastaneyi ziyaret ederek, servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta yakınlarıyla sohbet eden Gür, "Hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Sağlık hizmetlerinin kalitesinde yükseliş var." dedi.

Hasta ve yakınları da Gür'e ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA