AK Parti Batman İl Başkanı Gür, esnafı ziyaret etti

21.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:58

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, esnafı ziyaret etti



Yeni hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi.

Gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren Gür, her zaman esnafla halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini söyledi.



Hükümetin esnafa yönelik çok önemli projeler uyguladığını aktaran Gür, esnafın durumunu iyileştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA