AK Parti Batman İl Başkanı Gür, esnafı ziyaret etti
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, esnafı ziyaret etti Yeni hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi.
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, esnafı ziyaret etti
Yeni hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi.
Gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren Gür, her zaman esnafla halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Hükümetin esnafa yönelik çok önemli projeler uyguladığını aktaran Gür, esnafın durumunu iyileştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.