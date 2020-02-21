AK Parti Batman İl Başkanı Gür, esnafı ziyaret etti
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, esnafı ziyaret etti Yeni hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi.

21.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:58
AK Parti Batman İl Başkanı Gür, esnafı ziyaret etti

İl Başkanı Abdullah Akif Gür, esnafı ziyaret etti


Yeni hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi.

Gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren Gür, her zaman esnafla halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini söyledi.


Hükümetin esnafa yönelik çok önemli projeler uyguladığını aktaran Gür, esnafın durumunu iyileştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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