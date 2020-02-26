AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den hastalara ziyaret

26.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:42

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Sevim ile beraber hasta ziyaretinde bulundu.



Başkan Gür, ev ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini de sürdürüyor. Hemşehrilerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden Başkan Gür, özel bir hastaneyi ziyaret ederek servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınları ile uzun bir süre sohbet eden Gür, hastaların sağlık durumuyla yakından ilgilenerek bilgi aldı. Hemşehrilerinin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olduğunu belirten Gür, sağlık hizmetlerinin kalitesinde yükseliş olduğuna değinerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Hasta ve yakınları da Başkan Gür'e ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA