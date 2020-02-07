AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den esnaf ziyareti

07.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:36

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gür, beraberindeki partililerle iş yerlerini dolaşarak, esnaf ile görüştü, hayırlı kazanç diledi.

Esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gür, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak içir bu ziyaretleri sık sık gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Daha güzel yatırımlar, daha güzel Batman için bu sohbetlerle çözüm üretip, istişarede bulunuyoruz." diyen Gür, bu ziyaretlerin ve görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA