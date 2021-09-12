AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriye tepki

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriye tepkisini dile getirdi.

Gür, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce gerçekleştirilen ve "üzeri siyah örtüyle kapatılan genç kızın zincirle bağlanması, ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasının" canlandırıldığı temsile ilişkin şunları kaydetti:

"Bu, ülkemizde maalesef hala toplumun değerlerine saygı göstermekten uzak köhne zihniyetin varlığının göstergesidir. Hadiseye gösterilen haklı tepkileri anlamamakta ve çarpıtmakta ısrar eden tüm beyanatlar yok hükmündedir. Bu ülkede yıllarca başörtülü kadınlarımız en temel insan haklarından mahrum, her türlü aşağılama, ayırımcılık ve haksızlığa maruz kaldı. CHP zihniyeti budur ve hiç değişmemiştir."