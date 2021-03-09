AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Batman Üniversitesi Rektörü Demir'e hayırlı olsun ziyareti
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Batman Üniversitesi Rektörü Demir'e hayırlı olsun ziyareti

09.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:56
AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Batman Üniversitesi Rektörü Demir'e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İdris Demir'i ziyaret etti.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İdris Demir'i ziyaret etti.

Gür, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Demir ile başlayan yeni dönemin üniversite ve Batman için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitenin gelişimi için herkese görev düştüğünü söyleyen Demir, "Üniversitenin geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ulusal ve uluslararası marka bir üniversite olması için her türlü desteği vereceğiz. Üniversitemizin yükselerek layık olduğu yere gelmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Rektör Demir de ziyaretten ve destek açıklamasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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