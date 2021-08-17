AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den "aşı olun" çağrısı
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den "aşı olun" çağrısı

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Salgının tüm toplumu etkilediğini işaret eden Gür, salgın dolayısıyla birçok kişinin yakınlarını ve sevdiklerini kaybettiğini anımsattı.

???????Kentte sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat edilmediğini belirten Gür, önlem alma konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Toplumun tamamını etkileyen salgın dolayısıyla birçok kişinin yakınlarını ve sevdiklerini kaybettiğini işaret eden Gür, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Batmanlılara çağrıda bulunuyoruz. Lütfen aşınızı olun. Elimizde aşıdan başka güçlü silah yok. Özellikle gençlerin aşı olması gerekiyor. Çünkü gençlerde bu hastalık, özellikle delta varyantı çok ciddi seyrediyor, yoğun bakıma düşürüyor. Aşı olmayı lütfen ihmal etmeyin."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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