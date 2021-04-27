AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

Gür, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddettiklerini belirterek, açıklamasını protesto ettiklerini ifade etti.

Gür, "Biden'ın 'soykırım' olarak nitelediği tarihi gerçeklerle bağdaşmayan suçlayıcı açıklamasını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Biden'ın arka bahçesi gibi davranan, devletine ve milletine düşmanca tavır takınan içerideki işbirlikçilerini de kınıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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