AK Parti Batman İl Başkanı Gür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, AA'nın
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gür, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin Feryadı" fotoğrafını seçen Gür, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" karesini oyladı.

Gür, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" karesini seçti.

Her yıl Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflarda, yılın özetini gördüklerini kaydeden Gür, "Bu yıl da birbirinden güzel fotoğraflarla karşılaştık. Adeta bir yılın özeti gözümüzün önünden geçti. Seçmekte zorlandım. Emeği geçen muhabir arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

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AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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