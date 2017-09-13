AK Parti Batman İl Başkanı Diyadin Uçar'dan Ikyb'nin Referandum Kararına İlişkin Açıklama

AK Parti Batman İl Başkanı Diyadin Uçar, basında, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKYB) aldığı referandum kararını destekliyormuş gibi bir haber yapıldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.



AK Parti Batman İl Başkanı Diyadin Uçar, AK Parti'nin kuruluşundan beri işin içinde olan birisi olarak, partinin Kürt realitesi üzerinde ne kadar yakın çalıştığının canlı tanığı olduğunu, Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanlarının 'Baldıran zehiri de olsa içeriz, elimizi değil, gerekirse bedenimizi taşın altına koyarız' ifadeleriyle Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik ısrarlı tutumunun herkesçe görüldüğünü, ancak barış ortamından rahatsız olan güçlerin bu süreci şiddete baş vurarak baltaladığını, Kuzey Irak'ta gerçekleşecek referanduma yönelik sergilenen tavrın ise çözüm sürecinin oluşturduğu güvensizlikten kaynaklandığını söyledi. Uçar, "Evet her ne kadar keskin ifadeler olmasa bile bazı kaygılardan dolayı referandum konusuna partimiz temkinli yaklaşmaktadır. Bölge il teşkilatları olarak herhangi bir toplantı yapılarak referanduma destek kararı alınmadı. Bu belki önümüzdeki toplantılarda konuşulabilecek. Lakin kendi kanaatimiz bölge illeri teşkilatları konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.



"Yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor"



Bazı haber sitesinde Ak Parti İl Başkanı olarak adına yapılan haberlerin saptırılarak, genel merkezin aksine şahsı ve bölge il başkanları da dahil edilerek İKBY'nin yapacağı bağımsızlık referandumunda 'Evet'i destekliyormuş gibi bir haber yapıldığını belirten Uçar, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uçar, "Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın açıklamalarının arkasında olduğumuz gibi aksi bir görüşü ifade etmemiz söz konusu değildir" diye konuştu. - BATMAN