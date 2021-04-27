AK Parti Batman Gençlik Kollarından çocuklara yönelik etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Batman Gençlik Kollarından çocuklara yönelik etkinlik

AK Parti Batman Gençlik Kollarından çocuklara yönelik etkinlik
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman Gençlik Kolları Teşkilatı yetim ve down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

AK Parti Batman Gençlik Kolları Teşkilatı yetim ve down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Bir salonda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe katılan 100 çocuğa oyuncak hediye edildi.

Yaş pasta kesilen etkinliğe katılan AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan, aileler ile görüştü, sorunlarını dinledi.

Gür, çocukların birer çiçek olduğunu belirterek, onları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Batman Gençlik Kollarından çocuklara yönelik etkinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:16:32. #1.16#

title