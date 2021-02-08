AK Parti Baskil İlçe Başkanından Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
08.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:58
AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.
AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.
Kalkan beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Yılmaz ile makamında görüştü.
Kalkan, ziyarette ilçede yürütülecek çalışmalarla ilgili görüştüklerini ifade ederek, "İnşallah 2021 yılı ilçemizde yatırım yılı olacak." dedi.
Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN