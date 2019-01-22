AK Parti Başkan Adayı Oğuz'dan Vatandaşa Söz Açıklaması

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, "İnşallah, 31 Mart'ta 15 yıldır ilçemize büyük hizmetler yapan Lokman Başkanımızdan bu bayrağı sizlerin desteği ile devralacağım. Söz veriyorum, bu hizmet bayrağını daha yüksek noktalara taşımak için var gücümle çalışacağım" dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un, ilçedeki TOKİ konutları mevkiinde bulunan seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı. Seçim bürosunun açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AK Parti ve MHP teşkilatı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğuz'la taçlanacak

Başkan Ertürk, 2004 seçimlerinden bu yana ilçelerinin AK Parti belediyeciliği sayesinde önemli hizmetlere kavuştuğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı Ankara Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da da Serhat Oğuz kardeşimiz bu hizmet bayrağını devralacak. 15 yıldır sürdürdüğümüz hizmetler, Serhat Oğuz kardeşimizin başkan seçilmesiyle taçlanacak" dedi.

"Huzurunuzda söz veriyorum"

Başkan Adayı Oğuz da, 1 Ocak günü gerçekleştirilen toplantıda adaylığının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza siz değerli Kahramankazan halkının selamını ilettim. Kendileri de, 'Sen de selamlarımı ilet. Kahramankazan'ın mayası iyi, senden 31 Mart akşamı zafer bekliyorum' dedi. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de Kahramankazan'dan geçtiği sırada bizlere, 'Birlik ve beraberlik içerisinde çalışın. Allah yardımcınız olsun' dedi" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın masa başında değil, milletin doğal refleksi olarak ortaya çıktığını ifade eden Oğuz, "İnşallah 31 Mart akşamı, 15 yıldır ilçemize büyük hizmetler yapan Lokman Başkanımızdan bu hizmet bayrağını Cumhur İttifakı'nın adayı olarak sizlerin desteğiyle devralacağım. Sizlerin huzurunda söz veriyorum, bu hizmet bayrağını daha yüksek noktalara taşımak için var gücümle çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Birlik içerisinde çalışacağız"

MHP İlçe Başkanı Avcı ise, AK Parti ve MHP teşkilatları olarak 31 Mart seçimini birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kazanacaklarını söyleyerek, "Bu seçim sadece yerel bir seçim değil, bu seçim ülkemizin bekası için önemli. Biz Ülkücüler olarak bu ittifakın her zaman destekçisi ve yanında olacağız" dedi.

Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA