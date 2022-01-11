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Ak Parti basınla bir araya geldi

Ak Parti basınla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı basın mensupları ile bir araya geldi.

IĞDIR (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı basın mensupları ile bir araya geldi.

Ak Parti Iğdır İl Başkan Yardımcısı Muhammet Engin ve medya sorumlusu Ziya Zakir Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ak Parti medya sorumlusu Ziya Zakir Acar, gazetecilik mesleğinin meşakkatli bir meslek olduğunu belirtti.

Acar, "Basın mensupları zor şartlar altında görevlerini büyük bir fedakarlıkla yapıyor. Mesleki gücünü adalet ve hakikat için kullanan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum" dedi. - IĞDIR

Ak Parti basınla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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