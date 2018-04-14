AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye'nin sessizleşmesini isteyenlerin olduğunu kaydederek, "Yeryüzünde Müslümanlara zulmedilecek, kimse bu zulme 'one minute bir dakika' demeyecek. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan, zulme ve zalime 'one minute' dedi, bütün mahfiller harekete geçti." dedi.

Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti'nin uygulamalarının sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu olmadığını, tüm mazlum coğrafyaların umudu haline geldiğini ifade etti.

Eker, Türkiye'nin sessizleşmesini isteyenlerin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yeryüzünde Müslümanlara zulmedilecek, kimse bu zulme 'one minute bir dakika' demeyecek. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan, zulme ve zalime 'one minute' dedi, bütün mahfiller harekete geçti. Zalim bir rejim Suriye'de kendi halkına bombalar yağdırdı. Kimyasal silahlarla çocukları, masumları, kadınları zehirledi. Zalim rejimin değiştirilmesi yönünde Suriye halkının meşru ve makul taleplerini görüp, Cumhurbaşkanımız da 'bakın zulüm var burada, gelin bunu durdurun, uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletler, buna engel olun' dedi, ne Cumhurbaşkanımızın önerilerine dikkat ettiler ne de o zulme dur dediler. Aksine zalim Esed rejimini yerinde tutmak için tezgahlar kurdular. Mısır'da askeri darbeyi tezgahladılar. Aynı süreçte İstanbul'da Gezi Olaylarını tertip ettiler. Arkasından Kobani olaylarıyla Türkiye'yi yakıp yıkmak istediler."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesi noktasında birçok alanda yatırımlar yapıldığını, özgürlükler, demokratikleşme, hukuk devleti konusunda da çok büyük dönüşümlerin yaşandığını ifade etti.

Muş, AK Parti döneminde kimsenin fikrinden, siyasi düşüncesinden dolayı hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadığını dile getirerek, "İnsanlar fikrini, kanaatini, siyasi düşüncesini rahat bir şekilde ifade edebileceği bir ortama AK Parti'nin yapmış olduğu uygulamalar sayesinde kavuştu. Bugün Türkiye çevresinde yaşanan sıkıntılar, çevresinde olan ateş çemberine rağmen hem büyümesini hem birlik beraberliğini koruyabiliyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreçte önemli bir emeği vardır." diye konuştu.

Kongrede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Başakşehir'in AK Parti iktidarı zamanında kurulduğunu, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarını en iyi anlayacakların Başakşehirliler olduğunu söyledi.

Uysal, kendisinin Başakşehir'e ilk taşınanlardan olduğunu ifade ederek, "2002'de AK Parti kurulduktan sonra yeni bir iktidar yeni bir hükümet anlayışı doğdu. Kimle? Bunu ilk başlatan, ilk taşı koyan Cumhurbaşkanımızla. 2019 seçimleriyle Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. İnşallah AK Parti'nin başlangıcı İstanbul, ortaya çıkan eser Başakşehir ise Başakşehir 2019'da o değişimin destekçisi olacak." diye konuştu.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede görevi Sebahattin Kayaş'a devreden Ayhan Özgürel ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.