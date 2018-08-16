AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Açıklaması

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bugüne kadar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, milletimize kurulan tuzakları hep birlikte nasıl bozmuşsek, nice badireleri aşmayı nasıl başarabilmişsek, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hevesini de boşa çıkaracağız." dedi.

Bartın'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Tunç, Kemerköprü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunç, piyasalara yönelik spekülatif ataka değinerek, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, milletimize kurulan tuzakları hep birlikte bozduk. Nice badireleri aşmayı başaran bu aziz millet, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hevesini boşa çıkaracaktır. Bu mücadeleyi de milletimizin desteğiyle aşacağız." dedi.

Hükümete desteklerini ileten vatandaşlara teşekkür eden Tunç, Gezi olayları, terör olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ile başaramadıklarını ekonomik manipülasyonlarla başarmak isteyenlerin hevesini boşa çıkaracak güçte olduklarını vurguladı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomisi yapma hedefimizden vazgeçmeden daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok yatırım yapacak, ülkemizin kalkınması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, milletimize kurulan tuzakları hep birlikte nasıl bozmuşsak, nice badireleri aşmayı nasıl başarabilmişsek, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hevesini de boşa çıkaracağız. Bu mücadeleyi de yine milletimizle birlikte kazanacağız."