AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret - Haber
Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneğini (BOED-DER) ziyaret etti.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneğini (BOED-DER) ziyaret etti.

Tunç, Bartın Merkez Gölbucağı Mahallesi'ndeki Engelsiz Sanat Evindeki ziyarette dernek başkanı Berna Şengün ve dernek yönetim kurulu üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle görüştü.

Engellilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Tunç, engelli çocuklarla da sohbet etti.

BOED-DER Başkanı Şengün de Tunç ve beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun'a ziyaretlerinden ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, derneğin etkinlikleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Koronavirüsün görüldüğü Yavru Vatan, tedbir için ilk hamlesini yaptı Haber
Koronavirüsün görüldüğü Yavru Vatan, tedbir için ilk hamlesini yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Levent Can Demet Akalın Berkay Şahin Haluk Levent
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan BOED-DER'e ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:45:24. #1.15#