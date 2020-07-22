AK Parti Bartın Milletvekili Tunç Açıklaması AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 2 yıllık süre içerisinde ülkenin hedeflerine emin adamlarla ilerlediğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 2 yıllık süre içerisinde ülkenin hedeflerine emin adamlarla ilerlediğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya dönük tartışmalar olduğunu ve bu tartışmaların kasıtlı yapıldığını belirtti.

"Anayasa değişikliği meşru değildir' demenin, millete saygısızlık olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Eski sistemde parlamento vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise parlamento ortadan kalktı.' demek abesle iştigaldir. Yeni sistemi eleştirmek için parlamenter sistem güzellemeleri yapanlar, bu milletin parlamenter sistemden çektiği sıkıntıları unuttu mu zannediyorlar? ?Darbeleri, muhtıraları, siyasi krizleri, ekonomik krizleri, anarşiyi, terörü eski sistem üretmedi mi? ?Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ön şartıdır, eski sistemde kuvvetler ayrı mıydı? Yasama ile yürütme birleşikti. Hükümet, parlamentonun içinden çıkıyordu, yasayı yapan da uygulayan da denetleyen de denetlenen de adeta tek organ gibiydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık uygulaması göstermiştir ki bugün, Türkiye, küresel krizlere karşı daha etkin, daha güçlüdür ve hedeflerine emin adamlarla ilerlemektedir. Siyasi krizler, ekonomik krizler, darbeler, terör üreten eski sistem yerine yeni sisteme onay veren aziz milletimize şükran borçluyuz."

Kaynak: AA