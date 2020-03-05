AK Parti Bartın Milletvekili Tunç Açıklaması

05.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:40

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra A sahasının özel sektöre devredileceğine ilişkin iddiaların gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle maden sahalarında rödovans sözleşmelerine konu olan kısımların bölünerek ruhsatlandırılması imkanı getirildiğini, Amasra'da TTK'ya ait sahanın özel sektöre devredileceğine ilişkin iddiaların 2005'de eksi 400 kotunun altındaki özel sektöre ait Amasra B sahasının ruhsatlandırılmasından ibaret olduğunu belirtti.

TTK'ya ait A sahasının 310 hektar artarak eksi 400 kotu altında yaklaşık 30 milyon ton işlenebilir rezervin TTK'nın tasarrufuna geçtiğini de ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Eksi bin 250 seviyelerine kadar olan taşkömürü damarlarında çalışma imkanı sağlanarak TTK'ya daha fazla alan kazandırılmıştır. Kanun değişikliği sonrasında rödovans alanlarının ruhsatlandırılması imkanı getirilmesi ile Amasra'da TTK'nın 2005'de özel firmaya verilen rödovans sözleşmesindeki alandan daha fazla alanda çalışma imkanı sağlanmasına karşın, TTK'nın sahasının özel firmaya devredilmekte olduğuna ilişkin iddialar konuyu bilmemekten ya da çarpıtmaktan ibarettir. TTK Amasra müessesinde çalışanlarımızın endişe etmesine gerek bulunmamaktadır."

Kaynak: AA