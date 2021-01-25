AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı mazbatasını aldı
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AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı mazbatasını aldı

25.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı mazbatasını aldı

???????AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 7'nci olağan il kongresi sonrası mazbatasını teslim aldı.

???????AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 7'nci olağan il kongresi sonrası mazbatasını teslim aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'na giden Kalaycı, mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Dilek Işık'tan teslim aldı.

Kalaycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde daha başarılı bir süreç geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bütün yönetim kurulundan özverili bir çalışma beklediklerini belirten Kalaycı, "Bartın'ımıza ve partimize hayırlı uğurlu olsun. 2'nci dönem ustalık dönemi. Elimizden gelenin en iyisini ekibimizle birlikte yapacağız İnşallah." dedi.

Kalaycı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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