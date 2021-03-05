AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, Bakan Kurum'un Bartın'a geleceğini bildirdi
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AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, Bakan Kurum'un Bartın'a geleceğini bildirdi

05.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:12
AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, Bakan Kurum'un Bartın'a geleceğini bildirdi

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yarına Bartın'da olacağını bildirdi.

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yarına Bartın'da olacağını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kurum'un kent için çok önemli müjdeler açıklayacağını belirtti.

Bakan Kurum'un, Valilik ziyareti ile başlayacak programında Dallıca mevkisinde inşa edilen TOKİ konutlarında yerinde incelemede bulunacağını ve Ulus ilçesinde yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen 326 adet TOKİ konutunun açılışını gerçekleştireceğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın Bartın programı sürpriz müjdelere de sahne olacak. Bartın teşkilatı olarak Sayın Bakanımızı kentimizde en iyi şekilde ağırlayacak olmanın gururu içerisindeyiz. Heybesi dolu olarak ilimizi ziyaret edecek Bakanımızı ilimizde ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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