AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresi
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz iktidar olursak belediyelerde muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız.' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var, bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz iktidar olursak belediyelerde muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız.' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var, bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş." dedi.
Yıldırım, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma Türkiye için Bartın için çalıştıklarını dile getirdi.
Bartın'ın 1994'te il olduğunu ancak uzun süre beklediği ilgiyi, desteği göremediğini aktaran Yıldırım, AK Parti'nin böyle yapmadığını, diğer iller gibi Bartın'ı da seçimden seçime kapısı çalınacak bir il olarak görmediklerini ifade etti.
Sadece Bartın'a 15 yılda 5,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Toplu konuttan, dersliklerden, spor tesislerinden... Yapılan hizmetleri sizler biliyorsunuz. Bartın'a 2008'de üniversite kurduk mu? Üniversite kısa sürede ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri haline geldi. Bartın'a hastane, ağız diş sağlığı merkezlerinin de aralarında bulunduğu 12 sağlık tesisini yaptık, hizmete verdik. Yetmez dedik, şimdi Bartın'ın girişinde 400 yataklı yeni bir hastane daha yapıyoruz. Sadece binalar yapmak yetmez dedik. İçine uzman da personel de doktor da koymak lazım. Koskoca Bartın'da 2003'te sadece 81 doktor vardı. Şimdi tam 700 doktor var. Koskoca Bartın'da sadece 4 ambulans vardı, şimdi 26 ambulans var."
"Yolun açık Türkiye"
Yıldırım, çiftçileri de unutmadıklarını, bugüne kadar çiftçilere 120 milyon lira nakit hibe desteği verdiklerini söyledi.
Bartın OSB'nin alanını genişlettiklerini, yeni alanlarla birlikte 3 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Yıldırım, şimdi yeni ilave bir alan daha yapılacağını belirtti.
2002'den önce Bartın'da sanayi sitesi olmadığına işaret eden Yıldırım, bugün iki sanayi sitesinde 758 çalışan bulunduğunu dile getirdi.
Bartın'ı büyütmeye, geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım, Bartın'da sadece 7 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bugün ise bunun 73 kilometreye çıktığını ifade etti.
Safranbolu yolunu bölünmüş olarak yapacaklarına söz verdiklerini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"15 kilometresini yaptık, gerisi de devam ediyor. Çaycuma, Perşembe, Kozcağız yolunu tamamladık. Ankara'ya giden yolun bir tüneli vardı, Dorukhan Tüneli. Tünelde bir araba bekliyor, öbürü geçiyor, tünel güya yolu kısaltacak ama geçmesi 20 dakika sürüyor. Şimdi onun yanına bir tünel daha yaptık. Yaz kış yolumuz açık. Yolun açık Türkiye, merak etme. 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna emin adımlarla gidiyoruz. Amasra Tüneli'ni açtık. İnsanlar şehre nasıl girdiğinin farkına varamıyor. Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nı hizmete verdik. Kirazlıköprü ve Kışla barajlarını inşa ettik. Şimdi de Kozcağız Barajı'nı yapıyoruz. Bartın'ın en önemli konusu taşkın koruma, dere ıslahı. 34 taşkın koruma projesini tamamladık. 11 milyon fidan diktik, yeşil Bartın daha da yeşillendi. Şehir merkezindeki dere ıslahlarını da tamamlıyoruz. Bartın'da taşkın ve sellerin zararını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ayrıca TOKİ marifetiyle 320 konut daha inşa ediyoruz."
"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"
Türkiye'de başkalarının hayal dahi edemediklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldırım, "AK Parti, Türkiye'nin en güçlü partisidir. 2003'te de böyleydi 2017'de de aynıdır. İki katı güçlenerek bugünlere geldik." şeklinde konuştu.
Bartın'ın yüzde 28 oy oranıyla başladığını, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına yüzde 57 oranında destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, "İş yapmazsanız, ortaya eser koymazsanız vatandaş sizin kara kaşınıza, kara gözünüze mi meraklı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ne diyoruz? Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk, böyle olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Erinmedim dinledim"
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmayı Bartın'a gelirken izlediğini dile getirdi.
Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilişkin şunları söyledi:
"Bugün gelirken yolda baktım Kılıçdaroğlu, İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Merak ettim acaba ne anlatacak diye erinmedim dinledim. Anlatıyor, diyor ki 'Muhtarlar size 5 müjdem var.' Nedir diye millet can kulağıyla dinliyor. 'Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım' diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden daha eski müessese. Bunların kanunu filan yok mu, bir bakın bakalım dedim. Gariban daha muhtara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. 1944 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle, Muhtar ve İhtiyar Heyetlerine Dair Kanun. Yetmemiş, 1977'de buna Muhtar, Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu diye ilave bir kanun daha yapılmış. Sonra baktım muhtarların ne derdi varmış, ne yapılmış. Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti hükümeti yaptı."
"Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu"
Muhtarların taleplerinin artık bilgisayar ortamında kabul edildiğini, bunun için İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Dairesi'nin kurulduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
"Oraya giriyorsunuz, taleplerinizi yazıyorsunuz. O talepler takip ediliyor, size geri dönüş yapılıyor. Valiliklerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz iktidar olursak belediyelerde muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız.' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var, bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş.
Başka, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik. Resmi Gazete'de bu yayımlandı. Bununla ilgili mevzuat yapıldı, yayımlandı ve o gün resmen Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Daha önemlisi 2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyorlar? Bin 503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlara maaş bağlandı, 50 bin muhtar istinasız bu parayı alıyor. Buna ilaveten bir de sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2 bin 116 lira her bir muhtarımıza kaynak aktarıyoruz. Helali hoş olsun."
"Önce mevcudu öğren kardeşim"
Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor ama bu CHP, Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da muhtarların haklarını verirken, maaşlarını düzeltirken getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın dedim, ret vermişler. Kanun görüşülüyor, maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'Ben yokum' diyor. 'Ondan sonra muhtarlara kanun çıkaracağım' diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren kardeşim. Bir de muhtarlara bugüne kadar yapılanlar görüşülürken, hadi o maddede gelip önerge veriyorsun, maaş daha fazla olsun diye, Türkiye'nin imkanlarını da bilmeden, etmeden. O önerge kabul edilmiyor, kanun oylanıyor, kanuna ret veriyorsun. Böylece de 'Muhtarları ben düşünüyorum' diyorsun. Buna kimi inandıracaksın? Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na bütçe konuşmasındaki kamyon işi fazla koymuş. Ha babam 10 dakika da kamyonculardan bahsetti. Kamyoncuların efendim ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler... Ey Kılıçdaroğlu, sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla biz beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul'dan Ankara'ya Feto'cularla bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın bu işlerden."
"Ülkenin hizmet gördüğü yıllar güçlü iktidarların olduğu yıllar"
"Memleketimizde, ülkemizde Cumhuriyet'ten bugüne kadar bakın, bu ülkenin hizmet gördüğü yıllar güçlü iktidarların ve sağ iktidarların olduğu yıllardır." diyen Yıldırım, Adnan Menderes'in başbakanlığındaki iktidarın bulunduğu 1950-1960 yıllarında Türkiye'nin destan yazdığını belirtti.
Türkiye'nin 1970'li yıllardaki zayıf iktidarlarla kazanımlarını kaybettiğini söyleyen Yıldırım, "Rahmetli Özal'ın iktidar olduğu 1980'li yıllar, yine Türkiye'nin sıçrama yaptığı yıllardır. 1990'lı yıllara geldik, tekrar Türkiye kazanımını kaybetmiş. 2000'li yıllarda hamdolsun AK Parti tek başına iş başına geldi, 15 yıldır da Türkiye ve millet kazanmaya devam ediyor. 16 Nisan referandumuyla artık Türkiye'de bundan sonra tek başına iktidar, sürekli istikrar dönemi başlıyor. Ne zaman? 2019. İşte bu kongremizi yapıyoruz, diğer illerimizde de kongremizi yapıyoruz. İnşallah mart ayının sonuna kadar kongrelerimiz bitecek ve 2018 içinde Büyük Kongremizi de yapacağız. Ondan sonra 2019. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin yenilenen yönetimiyle başarılara imza atacağını söyleyen Yıldırım, teşkilat üyelerinin, AK Parti'nin başarısının arkasındaki gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.
"Kapı kapı dolaşacağız"
Ak kadınların, "AK Parti iktidarının arkasındaki kahramanlar", ak gençlerin ise "AK Parti iktidarının başarısının en önde giden neferleri" olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"O halde gençler, ak kadınlar, ana kademe, demek ki davamızı anlatmadığınız hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar gayret edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız, el sıkacağız, gönül kazanacağız. Türkiye'ye, Bartın'a kazandırdığımız eserleri anlatacağız. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir gelecek hayalimiz var, bunları anlatacağız. Türkiye'yi demokraside, kalkınmada, eğitimde, sağlıkta hangi hedeflerle buluşturacağız, hangi başarılara taşıyacağız, bunları hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla, canla başla çalışacağız. Her birinizin görevinizi layıkıyla, en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. Desteğiniz, coşkunuz, bizi bağrınıza bastığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum."
"Yanlış anlaşılmaya meydan vermek istemem"
Başbakan Yıldırım, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kongredeki konuşmasına atıfta bulunarak, "İl Başkanımız burada bir şey söyledi, bir yanlış anlaşılmaya meydan vermek istemem. Peygamber Efendimizin baş tacı, onun sıddık dostu Ebubekir Efendimiz ve diğer halifelerimiz, onlar bizim baş tacımız. Allah bizi onların şefaatine nail eylesin. Biz kendi çapımızda gayret gösteriyoruz ama onlar nere biz nere?" dedi.
Kongreden notlar
Başbakan Yıldırım, salona gelişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım, partilileri selamlayarak kürsüye çıktı.
Yıldırım, yanına gelen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un çocuklarını sevdi.
Bu arada partililer, güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Salonun yetersiz gelmesi nedeniyle çok sayıda partili de dışarıdan kongreyi takip etti.
Salona Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı.
Salondaki pankartlarda Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayan mesajlar dikkat çekti.
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere yönelik videolu mesajı izlendi.
Başbakan Yıldırım'a, konuşmasının ardından AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı tarafından hediye takdim edildi.
Kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Ahmet Sorgun ile milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer davetliler katıldı.
(Bitti)