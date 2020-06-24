AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor.

AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor ANKARA - AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor. AK Parti TBMM'de parti gruplarını ziyaret etti. AK parti kurmayları barolarla ilgili teklifi getirmek için muhalefet partilerini dinledi. Kanun teklifinin bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. Kaynak: İHA