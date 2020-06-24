AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor
AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor.
24.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:42
AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor
ANKARA - AK Parti Barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor.
AK Parti TBMM'de parti gruplarını ziyaret etti. AK parti kurmayları barolarla ilgili teklifi getirmek için muhalefet partilerini dinledi. Kanun teklifinin bu hafta içinde gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA