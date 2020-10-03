AK Parti Bandırma 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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AK Parti Bandırma 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

03.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:43
AK Parti Bandırma 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Balıkesir'de AK Parti Bandırma 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Doğan güven tazeledi.

Balıkesir'de AK Parti Bandırma 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Doğan güven tazeledi.

Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Kongreye, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çevre ilçelerden partililer katıldı.

Yeniden ilçe başkanlığına seçilen Doğan, AK Parti'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade ederek, "Partimiz 19 yıllık iktidarında, her türlü muhtıra ve darbe girişimleri karşısında, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dik duruş sergilemiş ve demokrasi dışı girişimleri milletimizle birlikte bertaraf etmiştir. Artık hem sahada hem de masada oyuncu değil, oyun kuran ve sonuçlandıran güçlü bir Türkiye var. İşte biz de burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil ederek devraldığımız bu bayrağı daha ileri taşımak arzusu ile hep birlikte bu yola çıkıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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