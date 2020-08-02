AK Parti Balıkesir teşkilatının bayramlaşma töreni AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, gazetecilere, teşkilat olarak bir bayramda daha bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maske, temizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek bayramı geçirdiklerini belirten Başaran, "Allah bütün insanlığın pandeminin etkisinden kurtularak bayramları eskisi gibi coşkusuyla yaşayabilmesini nasip etsin. Tüm teşkilatımıza, vekillerimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyor, halkımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.

Sosyal mesafe uygulanarak gerçekleştirilen tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA