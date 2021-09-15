AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: 'Balıkesir Merkez Havalimanı açıktır' - Haberler
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: "Balıkesir Merkez Havalimanı açıktır"

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın ihtiyaca göre gerekli hizmetleri vermeye hazır ve açık olduğunu bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın ihtiyaca göre gerekli hizmetleri vermeye hazır ve açık olduğunu bildirdi.

Subaşı, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında 2020 yılında 85 uçuş, 2021 yılında ise 24 uçuş gerçekleştirildiğini, açık olan tesisin hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

CHP ve vekillerinin Balıkesir Havalimanı ile ilgili yaptıkları açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Subaşı, şunları kaydetti:

"Balıkesir Merkez Havalimanı açıktır ve işletmesi DHMİ tarafından sürdürülmektedir. Bu havalimanını özel uçak, askeri uçak, ambulans uçak ve yangınla mücadele uçakları ihtiyaç oldukça kullanmaktadır. Faaliyette olan bir tesisin işletilmesi, DHMİ tarafından yasal mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Hal böyle iken hem Sayıştay hem de TBMM denetiminde olan bir kurumu, yöneticilerini, çalışanlarını şaibe ve ithamla baş başa bırakmak büyük bir iftiradır. CHP ve sayın vekilleri Balıkesir Merkez Havalimanı'na kaç tane uçak indiğini bizzat görmek isterlerse gidip gözlemini yapabilir, ilgili makamlardan bilgi alabilir."

Subaşı, Balıkesir'de yolcu uçuşlarının henüz başlayamadığını ve bunun aksini iddia etmediklerini savundu.

Türkiye'de ve dünyada salın şartları altında birçok iş, eylem kısıtlılık ile sürdürüldüğünü hatırlatan Subaşı, şöyle devam etti:

"Bu sığınılacak bir ifade değil, halen yaşamaya devam ettiğimiz bir gerçektir. Maksatları üzüm yemek değil, bağcı dövmek anlayışı ile havalimanını işlemez ve kullanılamaz hale getirmekse, CHP ve sayın vekilleri şunu bilmelidir ki, CHP ve tek parti devri uygulamaları geçti, o günler tarih oldu. Cumhur artık gerçeği görüyor ve biliyor. Herkes havalimanına ve şehrimizin gelişmesini engellemeye yönelik CHP ve vekillerinin açıklamalarını esefle karşılıyor ve bir Balıkesirli olarak kınıyorum."

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: 'Balıkesir Merkez Havalimanı açıktır' - Haberler
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