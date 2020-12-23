AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

23.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:06
AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Uygur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 00:07:20. #1.14#
title