AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur, Balıkesir'in LEADER projesine alındığını açıkladı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir'in, kırsal kalkınmasına yönelik IPARD LEADER projesine dahil edildiğini duyurdu.

Uygur, yazılı açıklamasında, LEADER projesinin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD programı kapsamında Balıkesir'de de uygulanacağını belirtti.

Balıkesir'in bu proje kapsamındaki iller arasında yer almasına çok sevindiğini bildiren Uygur, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin ve TKDK Başkanımız Muhammed Adak ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç vermiş, Balıkesir'in LEADER Projesi kapsamındaki iller içinde yer alması uygun görülmüştür. Türkiye'yi tarımda doyuran il olan Balıkesir, LEADER projesiyle hem şehrin hem ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu proje özellikle kırsal alanda kadın çiftçilerimizi ve kadın girişimcilerimizi destekleyen çok değerli bir projedir. Hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak