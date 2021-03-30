AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, KÜÇÜKSAN esnafını ziyaret etti
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, KÜÇÜKSAN esnafını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, KÜÇÜKSAN esnafını ziyaret etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, çalışmaları kapsamında KÜÇÜKSAN esnafını ziyaret etti.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, çalışmaları kapsamında KÜÇÜKSAN esnafını ziyaret etti.

Aydemir, ziyarette esnaf ile sohbet ederek talepleri dinledi.

Ziyarette açıklama yapan Aydemir, "Normalleşme döneminde de esnafımızın yüzünü güldürmek için desteklerimize devam edeceğiz. Yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

Aydemir, daha sonra Umum Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kuşçu'dan yapımı devam eden yeni hizmet binasına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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