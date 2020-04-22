AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den 23 Nisan mesajı AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbey mesajında, milli egemenliğin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TBMM'nin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna uzanan yolda, Kurtuluş mücadelemizin temelindeki birlik ve beraberlik duygusunun güvencesi olmuştur. Meclis, kuruluş ve kurtuluşumuzun timsalidir. Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın temsilidir. 23 Nisan ruhu 100 senedir ülkemizde bilinçle ve coşkuyla kutlanmaktadır. Milli irade, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de egemenliğin sembolü ve tek sahibidir. Hakimiyet milletindir. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız 23 Nisan; yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilen bir bayramdır. Çocuklara verilen değer, geleceğe verilen önemdir. Bizler de bu doğrultuda çocukları en kıymetli varlıklar olarak görüyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışıyor, ülkemizi her anlamda en ileri seviyeye taşımaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA