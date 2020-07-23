AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'e yeni görev AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyeliğine seçildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyeliğine seçildi.

Canbey'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Canbey, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde isminin okunmasının ardından, TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun'a göre AK Parti Grubu tarafından aday gösterildiği AKDENİZ-PA Türk Grubu üyeliğine getirildi.

TBMM'de daimi olarak çalışan 11 uluslararası daimi komisyondan biri olan ve bölgesel iş birliği ile kurulan AKDENİZ-PA Komisyonunda 29 katılımcı ülke bulunuyor. AKDENİZ-PA bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, göç, kalkınma başta olmak üzere; ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışmalar yapıyor.

Öte yandan, AKDENİZ-PA toplantılarında Türkiye'yi, Canbey'in yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı olmak üzere 5 milletvekili temsil edecek.

Kaynak: AA