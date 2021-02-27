AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den meslek liselerine ödenek açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette Balıkesir 100.Yıl MTAL Müdürü Ümit Çelik, Gazi Mustafa Kemal MTAL Müdürü İsmail Koca ve Balıkesir Öğretmenevi Müdürü Rıdvan Teke de hazır bulundu.

Ziyaret sonrası yazılı açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Canbey, iki okula 4 milyon ödenek çıktığı müjdesini verdi. Canbey, "Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimiz. Onların daha iyi yetişmesi ve eğitim şartlarının daha iyi olması için mücadele ediyoruz. İki okulumuzun ödenek sıkıntısı için yaptığımız görüşmeler neticesinde, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz için 3 milyon liralık, 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz için de 1 milyon liralık ödeneklerimiz onaylandı. Balıkesir'imize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak