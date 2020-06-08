AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni
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AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Türkan Buğra'nın yerine Meral Cengiz atandı.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni
08.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:06

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Türkan Buğra'nın yerine Meral Cengiz atandı.

Avlu Balıkesir Sergi Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, partinin İl Başkanı Ekrem Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram ve Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Törende konuşan Başaran, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da Genel Merkez'de yapılan istişareler sonucunda Meral hanım bu göreve layık görüldü, bu görev kendisine tevdi edildi. Önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız olan Türkan Buğra başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Eminiz ki Meral hanım da ondan devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için gelinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

Türkan Buğra da bunun bir bayrak yarışı olduğunu, bayrağı zamanı gelince bir başkasına devretmenin, birlik ve beraberliklerinin en güzel örneği olduğunu dile getirerek Cengiz'e başarılar diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ise "AK yürekli kadınlar ülkemize ve Balıkesir'imize güzel bir gelecek tasarlamak için her zaman çalışacak ve kadın politikaları üretecektir." diye konuştu.

Daha sonra Cengiz, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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