AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'ın korona testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'ın korona testi pozitif çıktı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'ın korona testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan İl Başkanı Ekrem Başaran muayenesindeki yardımcısının rahatsızlığından dolayı yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Kendisinde hiçbir semptom veya belirti görülmediğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü muayenehanedeki yardımcılarımdan birisinin Covid semptomları ile rahatsız olması neticesinde yaptırmış olduğum testim pozitif çıktı.

Ancak bende hiçbir semptom veya belirti yoktur. Bir kaç saat önce çıkan kan tahlillerimin neticelerinde de sıkıntı yoktur. Elhamdulillah sıhhatim yerinde. Ancak hiç kimseyi de kendimizi de riske atmamak adına ben de yardımcım da evlerimizde izole olup tedbiren tedaviye başladık. Tüm telefon eden mesaj yazan dostlara arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her daim olduğu gibi dualarınızı bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Merve Dizdar Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Kutlu Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'ın korona testi pozitif çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:52:19. #1.15#

title