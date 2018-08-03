AK Parti Bağlar Teşkilatı Köylülerle Buluşmaya Devam Ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan heyet ile seçim sonrasında başlattığı köy ziyaretlerini sürdürüyor. Gezer ve beraberindeki heyet köyleri gezerek, seçimde verilen desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür ediyor.

Erkan Gezer ve beraberindeki heyet Bağlar ilçesine bağlı Gömmetaş, Çiçekliyurt köylerine teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçimde AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı köylülere teşekkür eden Gezer, her zaman vatandaşla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR