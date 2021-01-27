AK Parti Bağlar İlçe Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Bağlar İlçe Kongresi yapıldı

27.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:31
AK Parti Bağlar İlçe Kongresi yapıldı

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesi Göletli Park içerisindeki kafede gerçekleşen AK Parti Bağlar 5. Olağan Kongresine AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 19 yılda gösterdiği değişimi Bağlar'a yansıttıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete olan sevdasını esas alarak verdikleri mücadelede halkın güvenini kazandıklarını söyledi.

Belediyenin kaynaklarını ve imkanlarını milletin yararına değerlendirirken, rutin belediyecilik hizmetleri dışına çıkıp sosyal projeleri da hayata geçirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız kısa zamanda elde ettiğimiz başarıdan cesaret alarak inşallah önümüzdeki zamanı çok daha iyi değerlendirerek vizyon projelerimizi hayata geçirip Bağlar'ı gelecekte yaşanılabilir model bir şehir haline getireceğiz. AK Parti bir dava ve gönül hareketidir. AK Parti milletin bağrından kopan, milletin sesidir. Mazlumların umududur. Bizlere düşen görev, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etmektir."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Ahmet Maruf Demir AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Cemre Kemer Hande Erçel
Spor Mesut Özil Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Bağlar İlçe Kongresi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:49:48. #1.16#
title