AK Parti Bağlar İlçe Kongresi yapıldı

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesi Göletli Park içerisindeki kafede gerçekleşen AK Parti Bağlar 5. Olağan Kongresine AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 19 yılda gösterdiği değişimi Bağlar'a yansıttıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete olan sevdasını esas alarak verdikleri mücadelede halkın güvenini kazandıklarını söyledi.

Belediyenin kaynaklarını ve imkanlarını milletin yararına değerlendirirken, rutin belediyecilik hizmetleri dışına çıkıp sosyal projeleri da hayata geçirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız kısa zamanda elde ettiğimiz başarıdan cesaret alarak inşallah önümüzdeki zamanı çok daha iyi değerlendirerek vizyon projelerimizi hayata geçirip Bağlar'ı gelecekte yaşanılabilir model bir şehir haline getireceğiz. AK Parti bir dava ve gönül hareketidir. AK Parti milletin bağrından kopan, milletin sesidir. Mazlumların umududur. Bizlere düşen görev, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etmektir."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Ahmet Maruf Demir AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin