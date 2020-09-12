AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, "Engelliler baş tacımızdır"
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AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, "Engelliler baş tacımızdır"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tanınan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi tarafından kısa bir süre önce göreve gelen AK Parti Ayvalık İlçe yönetimine yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür,
12.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:49

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tanınan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi tarafından kısa bir süre önce göreve gelen AK Parti Ayvalık İlçe yönetimine yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, engelli konuklarını büyük bir nezaketle karşıladı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; Ak Parti iktidarının engellilere yönelik tüm imkanları seferber ettiğini hatırlatan Başkan Gür, "Engelliler bizim baş tacımızdır. Çünkü kimin ne zaman engelli kalıp-kalmayacağını ancak yüce Allah bilir. Bu yüzden de biz;,her sağlıklı bireyin, birer engelli adayı olduğu düşüncesiyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Ayvalık'ta da engelli dostlarımızın güncel hayattaki sorunlarının çözümlenmesi için ben ve ekibim üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu yüzden de engelli vatandaşlarımız için hazırlayacağımız projelerin hayata geçirilmesi için elimizi taşın altına koymaya çalışacağız" dedi.

Ziyarette AK Parti İlçe yönetimine hayırlı olsun temennilerinde bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de, engellilerin taleplerini siyasi arenada da dile getirebilmek için AK Parti'nin yeni yönetimine dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplumda engelli vatandaşların sorunlarının çözümü için her siyasi partinin konuya partiler üstü bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğine işaret eden Başkan Özlemiş, Ak Parti'nin Ayvalık İlçe yönetiminin de engelliler konusunda aynı tutumu sergileyeceğinden emin olduğunu vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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