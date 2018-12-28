AK Parti Ayvalık Aday Adayı Erdinç Tügen'in 10 Parmağında 10 Marifet Var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 30 Mart yerel seçimleri öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) belediye başkanlığına aday adayı olan Erdinç Tügen'in iş hayatı başta olmak üzere sosyal hayattaki başarıları bitmek tükenmek bilmiyor.

Yıllardır Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Mutluköy'ün muhtarlığını büyük bir başarıyla yürüten Tügen, ilçe merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki köyde kendi evinin bahçesinde başlattığı köy kahvaltısı ile turizmi köyüne kadar getirmesini bildi.

Çok kısa sürede milyonlarca yerli ve yabancı turisti Nostalji Tesisleri adını verdiği evinin bahçesine çekmeyi beceren Tügen, bununla da yetinmedi, zeytin bahçesinde kendi elleriyle yaptığı bungalov evlerde konaklatmaya başladı. Tesisin bahçesine dev bir olimpik yüzme havuzu da yaptıran Erdinç Tügen, Ayvalık'ın tarımsal alanda en büyük gelir kaynaklarından biri olan zeytini; kurduğu taş baskı makineleriyle turistlerin gözleri önünde zeytinyağı haline dönüştürerek, ilçe turizmine farklı bir konsept daha kazandırmasını da bildi.

AK Parti'nin Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı Erdinç Tügen, ilçenin sosyal hayatında da her zaman ön planda olmaktan geri kalmadı. Bu kapsamda, kısa adı ADAK olan Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği'nde de uzun yıllar aktif görev aldıktan sonra da bu derneğin başkanlığını üstlendi.

ADAK'ı kısa sürede Türkiye'nin en tanınmış arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarından biri haline getirmeyi başaran ve adeta 10 parmağında 10 hüner olan Tügen'in yeni hedefi ise Ayvalık Belediye Başkanlığı

AK Parti rozetiyle çıktığı siyaset yolunda, amacının Ayvalık'a; iktidarın tüm nimetlerini getirip, ilçeyi 5 yıllık belediye başkanlığı süresince yapılacak yatırımlarla dünyanın en çok turist alan turistik kenti haline dönüştürmek olduğunu vurgulayan Erdinç Tügen muhabirimize yaptığı açıklamada, "Allah nasip eder, partimde beni bu şerefli göreve layık görür, halkımda bu görevi bize verirse; kuracağımız herkesin kabul edebileceği bir ekiple Ayvalık'ımızı AK Belediyecilik ile tanıştıracağız. Bu sayede de Ayvalık'ımızı; hem zeytin ve zeytinyağı sektöründe, hem de turizm alanında da hak ettiği zirveye taşıyacağız" diye konuştu.

Tügen; göreve gelmesi halinde, belediyede çalışan emekçilerin haklarını sonuna kadar koruyacağını ve Ayvalık'ta bir tek bile esnafın kepenk kapatmaması için var gücüyle çalışacağını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA